TİKA, Lübnan Baakleyin’de Sultan II. Abdülhamid Sebilini Restore Etti

TİKA, Baakleyin’deki Sultan II. Abdülhamid Sebilini aslına uygun restore edip çevre düzenlemesini tamamlayarak hizmete açtı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 19:17
TİKA, Lübnan Baakleyin’de Sultan II. Abdülhamid Sebilini Restore Etti

TİKA’dan Lübnan’da Sultan II. Abdülhamid Sebili restorasyonu tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen “Baakleyin Sultan II. Abdülhamid Sebili Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projesi” tamamlanarak hizmete açıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Cebel Lübnan vilayetinin Şuf ilçesine bağlı Baakleyin beldesinde düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Dürzi lider Velid Canbolat’ın eşi Nura Canbolat, Baakleyin Belediye Başkanı Kamil el-Ğusayin ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, projenin Baakleyin’in tarihî ve kültürel mirasına katkısı vurgulandı.

Proje detayları

Baakleyin Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projede, Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen ve hem Suriye-Lübnan Bankası’nın 25 livre banknotu üzerinde hem de Baakleyin Belediyesi’nin logosunda yer alan Baakleyin Sebili, aslına uygun şekilde restore edildi. Ayrıca sebilin çevresinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Sebilin üzerinde yer alan Arapça kitabe, yapının tarihî önemini ortaya koyuyor:

“Bu sebilin inşası, Sultan Abdülhamid Han Hazretleri zamanında Baakleyin Belediyesi mülkünde, hayırda yarışılarak yapıldı. 1308 R. (M. 1892-1893).”

Türkiye’nin katkısı

Törende konuşan Murat Lütem, Türkiye’nin Lübnan’daki kalkınma işbirliği yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti olarak, Lübnan’ın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan her girişimi kardeşlik anlayışıyla destekliyoruz. Bu anlayış yalnızca altyapı ya da ekipman teminiyle sınırlı değildir; dayanışma, bilgi paylaşımı ve sürdürülebilir yerel kapasite inşası anlamına da gelmektedir.”

Kültürel önemi

Baakleyin Sebili, Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen dört sebilden biri olarak bölgenin tarihî dokusunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kültürel simge niteliği taşıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan'da yürütülen “Baakleyin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan'da yürütülen “Baakleyin Sultan II. Abdülhamid Sebili Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projesi” tamamlanarak hizmete açıldı. Cebel Lübnan vilayetinin Şuf ilçesine bağlı Baakleyin beldesinde gerçekleştirilen açılış törenine, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem (sol 3) ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan'da yürütülen “Baakleyin...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Von der Leyen: Bosna Hersek AB'nin 'eşiğinde' — 1 milyar avroluk destek hazır
2
KKTC Meclisi 'İki Devletli Çözüm' Kararını Oy Çokluğuyla Kabul Etti
3
İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: Karşıyaka'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
4
ARES Tersanesi'nde İlk ARES 18 SAR Botunun Kaynak Töreni
5
Batman'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yürüyüşle Protesto Edildi
6
Tekirdağ Saray'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
7
Ağrı Havalimanı'nda Hac Ziyareti Coşkusu: Alcalan Hacılar Çiçeklerle Karşılandı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL