TİKA, Lübnan Baakleyin’de Sultan II. Abdülhamid Sebilini Restore Etti

TİKA’dan Lübnan’da Sultan II. Abdülhamid Sebili restorasyonu tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen “Baakleyin Sultan II. Abdülhamid Sebili Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projesi” tamamlanarak hizmete açıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Cebel Lübnan vilayetinin Şuf ilçesine bağlı Baakleyin beldesinde düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Dürzi lider Velid Canbolat’ın eşi Nura Canbolat, Baakleyin Belediye Başkanı Kamil el-Ğusayin ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, projenin Baakleyin’in tarihî ve kültürel mirasına katkısı vurgulandı.

Proje detayları

Baakleyin Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projede, Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen ve hem Suriye-Lübnan Bankası’nın 25 livre banknotu üzerinde hem de Baakleyin Belediyesi’nin logosunda yer alan Baakleyin Sebili, aslına uygun şekilde restore edildi. Ayrıca sebilin çevresinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Sebilin üzerinde yer alan Arapça kitabe, yapının tarihî önemini ortaya koyuyor:

“Bu sebilin inşası, Sultan Abdülhamid Han Hazretleri zamanında Baakleyin Belediyesi mülkünde, hayırda yarışılarak yapıldı. 1308 R. (M. 1892-1893).”

Türkiye’nin katkısı

Törende konuşan Murat Lütem, Türkiye’nin Lübnan’daki kalkınma işbirliği yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti olarak, Lübnan’ın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan her girişimi kardeşlik anlayışıyla destekliyoruz. Bu anlayış yalnızca altyapı ya da ekipman teminiyle sınırlı değildir; dayanışma, bilgi paylaşımı ve sürdürülebilir yerel kapasite inşası anlamına da gelmektedir.”

Kültürel önemi

Baakleyin Sebili, Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen dört sebilden biri olarak bölgenin tarihî dokusunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kültürel simge niteliği taşıyor.

