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TİKA Moğolistan'da Eğitim ve Sosyal Sigorta Alanında Destek Verdi

TİKA, Moğolistan'da kreş ek binası inşa etti ve Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğü’ne modern eğitim ekipmanları sağladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:28
TİKA Moğolistan'da Eğitim ve Sosyal Sigorta Alanında Destek Verdi

TİKA'nın Moğolistan'a Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla önemli adımlar attı. Kurum, Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğü'nü modern ekipmanlarla donatırken, Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde bir kreşin ek bina inşasını tamamladı.

Eğitim Salonu Açılışı

TİKA'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, eğitim salonunun açılışı Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, Moğolistan Milletvekili Zulfikar Sarkıt ve yerel yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Öztürk, projeyle kamu personeline yönelik hizmet içi eğitimin yanı sıra işletme sahiplerine de eğitim verilmesinin Moğolistan’ın kalkınmasına katkıda bulunacağına inandığını vurguladı.

Kreş Ek Binasının Açılışı

Moğolistan'daki Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde yeni kreş ek binasının açılışı da gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, Moğolistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek üzere yapılan bu projeden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ateş, her iki ülkenin dostluğunun daha da ileriye götürüleceğine olan inancını ifade ederken, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Öztürk, Moğolistan'daki eğitim alanında önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Kreş Kapasitesinin Artırılması

Bayançandmani ilçesinde 2-5 yaş grubunda 326 çocuğun okul öncesi eğitim alması gerektiği belirtilirken, mevcut tek kreşin kapasitesizliği nedeniyle 56 çocuğun eğitim hizmetinden yararlanamadığı kaydedildi. TİKA'nın gerçekleştirdiği projeyle, 50 öğrenciye eğitim imkanı sunan yeni ek bina açılarak bu soruna çözüm getirilmiştir.

Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğü, sosyal sigorta sisteminin gelişimine yönelik sorumlulukları üstlenmekte ve bu tür projelerle kamu hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanla donattı, Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde kreş ek binası yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanla donattı, Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde kreş ek binası yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanla donattı, Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde kreş ek binası yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanla donattı, Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde kreş ek binası yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanla donattı, Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde kreş ek binası yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanla donattı, Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde kreş ek binası yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki kamu hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğünün eğitim salonunu modern ekipmanla donattı, Töv vilayetinin Bayançandmani ilçesinde kreş ek binası yaptı.

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