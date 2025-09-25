TİKA, Nijerya Nasarawa'da 100 gence dikiş atölyesi kurdu

TİKA, Nijerya'nın Nasarawa eyaletindeki Dakwa'da 100 gence 6 aylık dikiş ve terzilik eğitimi sunacak atölye açtı; mezunlara makine ve malzeme verilecek.

TİKA, Dakwa'da mesleki eğitim atölyesi açtı

100 çocuğa dikiş, nakış ve terzilik eğitimiyle sürdürülebilir destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde, Dakwa bölgesinde gençlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla bir dikiş atölyesi kurdu. Proje, bölgede okula gidemeyen 100 kız ve erkek çocuğuna beceri kazandırmayı hedefliyor.

Açılış törenine Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Elif Durdu, TİKA Nijerya Proje Koordinatörü Ali Kurt, TİKA Nijerya Proje Koordinatör Yardımcısı Serdar Uyan ile çok sayıda davetli katıldı.

Ali Kurt törende, TİKA'nın faaliyetlerinin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da kapsadığını vurguladı. Kurt, konuşmasında: "Kadınlar, çocuklar, engelliler, yetimler ve dar gelirli gruplar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere yönelik sürdürülebilir ve çok yönlü projeler üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Kurt, TİKA'nın 170'ten fazla ülkede 30 bini aşkın proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Elif Durdu ise programın gençlerin geleceği açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Tüm genç katılımcılarımızı, yerel liderleri ve değerli Nijeryalı ortaklarımızı en içten dileklerimle selamlıyorum. Burada bulunmanız, gençlerin güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma için ortak kararlılığımızı yansıtıyor."

Durdu, projenin sadece meslek eğitimi vermediğini belirterek: "Sadece bir beceri öğretmiyor, aynı zamanda özgüven, ekonomik bağımsızlık ve kendi ayakları üzerinde durma yolunda bir kapı açıyoruz. Bugün başlayan bu yolculuk, gençlerimizin hem kendi yaşamlarında hem de toplumlarında kalıcı bir etki yaratmalarına vesile olacaktır." dedi.

Proje kapsamında kursiyerlere 6 ay sürecek dikiş, nakış ve terzilik eğitimi verilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara dikiş makinesi ve çeşitli terzilik malzemeleri hediye edilerek mesleki becerilerini sürdürmeleri ve kendi işlerini kurmaları amaçlanıyor.

Atölye, bölgede eğitim imkânı olmayan gençlere mesleki eğitim sağlayarak sosyoekonomik güçlenmeyi hedefliyor ve TİKA'nın yerel ortaklarla yürüttüğü sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

