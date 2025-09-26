TİKA ve TABİB'den Bakü'de Böbrek Taşı Tedavisi Eğitimi

TİKA ile TABİB işbirliğinde Bakü'de 22-25 Eylül'de düzenlenen böbrek taşı tedavisi eğitimi; Ankara ve Konya'dan uzmanlar ile 30 Azerbaycanlı sağlık çalışanı katıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:22
TİKA ve TABİB'den Bakü'de Böbrek Taşı Tedavisi Eğitimi

TİKA ve TABİB işbirliğiyle Bakü'de "Böbrek Taşı Tedavisi" eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliğiyle Bakü'de Azerbaycanlı doktor ve sağlık personeline yönelik "Böbrek Taşı Tedavisi Eğitimi" düzenledi.

Eğitim detayları ve katılımcılar

Program, 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitime Ankara ve Konya'dan katılan 3 kişilik uzman doktor heyeti ile 30 Azerbaycanlı doktor ve sağlık çalışanı katıldı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Eğitimi verenler ve açıklamalar

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üroloji Servisi'nden eğitimi veren Doç. Dr. Yusuf Kasap program hakkında şunları söyledi:

'TİKA’nın düzenlediği bu eğitimlerle Türkiye’nin böbrek taşı tedavisi ve böbrek nakli alanındaki deneyimlerini kardeş ülke Azerbaycan’a aktarıyoruz. Aynı zamanda Azerbaycanlı meslektaşlarımızın tecrübelerinden de faydalanıyoruz. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduk.'

TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ise sertifika töreninde, Azerbaycan'ın sağlık alanındaki gelişimine vurgu yaparak, 'Biz de TİKA olarak bu gelişmelere Türkiye’nin sağlık alanındaki bilgi ve birikimini paylaşarak katkıda bulunmaya gayret ediyoruz.' dedi.

Program, iki ülke arasındaki sağlık işbirliğini güçlendirmeyi ve hekimin uygulama becerilerini artırmayı hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi.

