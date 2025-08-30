Timsal Karabekir İskilip’te Babası Kazım Karabekir ve Milli Mücadele Anılarını Anlattı

Timsal Karabekir İskilip'te Babası Kazım Karabekir'i Anlattı

30 Ağustos kutlamaları kapsamında düzenlenen söyleşi yoğun ilgi gördü

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen "Kızı Timsal Karabekir'in Dilinden Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir'i Dinliyoruz" söyleşisinde, Timsal Karabekir babası Kazım Karabekir ile ilgili anılarını katılımcılarla paylaştı.

İskilip Kaymakamlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Redif Kışlası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Karabekir, babasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destek ve Milli Mücadele'deki rolüne ilişkin hatıraları aktardı. Konuşmasında, Kazım Karabekir'in özellikle Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle halkın gönlünde ayrı bir yer edindiğine dikkat çekti.

Timsal Karabekir konuşmasında, toplumun birlik ve vatan sevgisine vurgu yaparak, "Herkesin ölene dek vatanı ve milleti için çalışması gerektiğini" ifade etti.

Programa yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı

Söyleşiye, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Emre Huz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.