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Tlaib'den UCM'nin Netanyahu Kararına Sert Destek: 'Savaş Suçluları Hesap Vermeli!'

Kongre üyesi Tlaib, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararını destekleyerek savaş suçlarının hesabının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:48
Tlaib'den UCM'nin Netanyahu Kararına Sert Destek: 'Savaş Suçluları Hesap Vermeli!'

ABD Kongre Üyesi Tlaib'den UCM'ye Destek

ABD Temsilciler Meclisi'nde Filistin kökenli tek üye olan Rashida Tlaib, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Tlaib, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Netanyahu ve Gallant tutuklanıp UCM huzuruna çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gecikmiş Bir Karar

Tlaib, Netanyahu'nun Gazze'deki eylemleri nedeniyle çıkarılan tutuklama kararının "gecikmiş bir karar" olduğunu belirterek, "Bu karar, İsrail apartheid yönetiminin dokunulmaz şekilde adım attığı günlerin sona erdiğinin sinyalini veriyor." dedi.

ABD'nin Savaş Suçlarındaki Rolü

Son bir yıl içinde ABD'nin İsrail'e 18 milyar dolar'dan fazla askeri destek sağladığını hatırlatan Tlaib, Amerikan silahlarının İsrail tarafından savaş suçları işlemek için kullanıldığını herkesin bildiğini ifade etti. "Kendi hükümetimiz bu insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerindeki suç ortaklığımıza acilen son vermelidir," diye ekledi. Tlaib, Joe Biden yönetimine İsrail'e silah gönderimini durdurması çağrısında bulundu.

UCM Kararına DAHA Fazla Destek

Öte yandan, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), UCM'nin kararını destekleyen bir yazılı açıklama yaparak bu kararın uluslararası arenada uygulanması gerektiğini vurguladı. UCM, yaptığı duyuruda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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