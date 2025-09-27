Tokat Erbaa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 çocuk yaralandı

Kaza Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, 3 çocuk yaralandı. Hatice E. yönetimindeki 60 AHA 647 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Perçem Sokak'ta, elektrikli bisiklet sürücüsü A.S.Y (14) ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yakındaki 2 katlı bir binanın bahçe duvarına çarparak durdu ve bahçe duvarı yıkıldı.

Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü A.S.Y (14) ile beraberindeki E.T. (14) ve M.T. (3) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük yaştaki M.T., burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı. Otomobil çarpışmanın ardından bahçe duvarına çarparak durdu.