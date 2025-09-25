Tokat Erbaa'daki bağ evi patlaması: 2 sanığın yargılanmasına devam

Tokat Erbaa'daki bağ evindeki patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanması Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti; tutuklulukları sürdü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:34
Tokat Erbaa'daki bağ evi patlaması: 2 sanığın yargılanmasına devam

Tokat Erbaa'daki bağ evi patlaması: Yargılama sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamaya ilişkin davada, 2 sanığın yargılanmasına Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşma ve sanıkların savunması

Duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'daki, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanıklar savunmalarında patlamayla ilgili bağlantılarının olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın ayrıntıları

Jandarma ekipleri 18 Mayıs 2024'te gelen bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine girmiş, içeri girdikleri sırada patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli olmak üzere 6 kişi yaralanmış, yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Patlamada yaralanan ve tedavisi evinde süren baba Ahmet Karaçoban ise 23 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu
7
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları