Tokat Erbaa'daki bağ evi patlaması: 2 sanığın yargılanmasına devam

Tokat Erbaa'daki bağ evi patlaması: Yargılama sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamaya ilişkin davada, 2 sanığın yargılanmasına Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşma ve sanıkların savunması

Duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'daki, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanıklar savunmalarında patlamayla ilgili bağlantılarının olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın ayrıntıları

Jandarma ekipleri 18 Mayıs 2024'te gelen bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine girmiş, içeri girdikleri sırada patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli olmak üzere 6 kişi yaralanmış, yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Patlamada yaralanan ve tedavisi evinde süren baba Ahmet Karaçoban ise 23 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.