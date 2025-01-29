DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,18 0,38%
ALTIN
3.171,25 0,12%
BITCOIN
3.644.093,31 -0,46%

Tokat İl Jandarma Komutanı Küyü, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:39
Tokat İl Jandarma Komutanı Küyü, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Tokat Jandarma Komutanı Küyü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını duyurdu. Bu önemli etkinlik, fotoğraf sanatı ve jandarmanın toplumla olan ilişkisini ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Küyü, katıldığı oylama ile Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği yarışmanın önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin toplumsal bilinci artırdığını ifade etti. Oylama, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafların halk oylaması ile değerlendirilmesine olanak tanıyor.

Bu yılki oylama, vatandaşların dikkatini çekmekle kalmayıp, aynı zamanda anadolu kültürünü ve yaşamını da yansıtan kareleri tanıtıyor. Küyü, Anadolu Ajansı’nın düzenli olarak yaptığı bu faaliyetlerin toplumda farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya'da Devlet Başsavcısı İlk Kez Sanık Olarak Mahkemede İfade Verdi
2
İngiltere'de İklim Aktivistlerine Destek Eylemi: Just Stop Oil Grubunun Duruşması Öncesi Gösteriler
3
Ressam Oğuz Tığlı, Son Yolculuğuna Datça'da Uğurlandı
4
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı
5
İsrail, Batı Şeria'da 10 Ev ve Bir Lokantayı Yıktı
6
Gazze Şeridi'nde 10 Günde 422 Cansız Bedene Ulaşıldı
7
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı