Tokat İl Jandarma Komutanı Küyü, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Tokat Jandarma Komutanı Küyü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını duyurdu. Bu önemli etkinlik, fotoğraf sanatı ve jandarmanın toplumla olan ilişkisini ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Küyü, katıldığı oylama ile Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği yarışmanın önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin toplumsal bilinci artırdığını ifade etti. Oylama, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafların halk oylaması ile değerlendirilmesine olanak tanıyor.

Bu yılki oylama, vatandaşların dikkatini çekmekle kalmayıp, aynı zamanda anadolu kültürünü ve yaşamını da yansıtan kareleri tanıtıyor. Küyü, Anadolu Ajansı’nın düzenli olarak yaptığı bu faaliyetlerin toplumda farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.