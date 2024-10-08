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Tokat'ın Yaylaları Vargit Çiçekleriyle Renkleniyor

Tokat'ın yüksek yaylalarında açan vargit çiçekleri, kışın habercisi olarak biliniyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:37
Tokat'ın Yaylaları Vargit Çiçekleriyle Renkleniyor

Tokat'ın Yüksek Yaylalarında Vargit Çiçekleri Açtı

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kış mevsiminin habercisi olarak bilinen vargit çiçekleri, muhteşem görüntülerle yaylaları süsledi. Karadeniz Bölgesi'nin bu güzel köşesinde açan çiçekler, yerel halk arasında yıldız çiçeği, çiğdem ve öksüz çiçek gibi farklı adlarla anılıyor.

Başçiftlik Yaylalarında Vargit Çiçeği Görsel Şöleni

Tokat'ın 1600 rakımlı Başçiftlik ilçesinin yaylaları, vargit çiçekleriyle dolup taştı. Yumrulu gövdeye sahip olan bu çiçekler, 3-5 yapraktan oluşmaktadır ve genellikle 500 ile 3000 metre arasındaki orman açıklıkları ile yamaçlarda yetişmektedir. Nemli Ortamlarda Çiçekleniyor

Nemli topraklarda, özellikle eylül ve ekim aylarında çiçek açan vargit, yaklaşık 25 santimetreye kadar uzanabilmekte. Tokat'ın doğası, bu çiçeklerle birlikte adeta bir renk cümbüşüne dönüşüyor.

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