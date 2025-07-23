Tokat'ta Kaybolan İki Kuzenin Otomobili Kelkit Çayı Kenarında Bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kaybolan iki kuzenin bindiği otomobil Kelkit Çayı kenarında bulundu. Dilek Ateş (22) ve Zafer Ateş (24) isimli kuzenlerden akşam saatlerinde haber alamayan aileleri, yetkililere başvurdu.

Hızla harekete geçen polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, kaybolan kuzenler için kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Yapılan incelemeler sonucu kuzenlerin bindiği 59 RA 694 plakalı otomobil Kelkit Çayı kıyısında tespit edildi.

Arama çalışmaları devam ederken, Tokat’tan AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Olayın gelişmeleri takip ediliyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.