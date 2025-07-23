DOLAR
40,44 -0,07%
EURO
47,48 0,13%
ALTIN
4.443,56 0,25%
BITCOIN
4.797.253,75 0,95%

Tokat'ta Kaybolan İki Kuzenin Otomobili Kelkit Çayı Kenarında Bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kaybolan Dilek ve Zafer Ateş'in bindiği otomobil, Kelkit Çayı kenarında bulundu. Arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 08:51
Tokat'ta Kaybolan İki Kuzenin Otomobili Kelkit Çayı Kenarında Bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kaybolan iki kuzenin bindiği otomobil Kelkit Çayı kenarında bulundu. Dilek Ateş (22) ve Zafer Ateş (24) isimli kuzenlerden akşam saatlerinde haber alamayan aileleri, yetkililere başvurdu.

Hızla harekete geçen polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, kaybolan kuzenler için kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Yapılan incelemeler sonucu kuzenlerin bindiği 59 RA 694 plakalı otomobil Kelkit Çayı kıyısında tespit edildi.

Arama çalışmaları devam ederken, Tokat’tan AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Olayın gelişmeleri takip ediliyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'de Akaryakıt İstasyonu Sahibini Öldüren Zanlı ve Üç Şüpheli Yakalandı
2
Tokat'ta Kaybolan İki Kuzenin Otomobili Kelkit Çayı Kenarında Bulundu
3
Hatay'da Baba Oğul Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti
4
Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!
5
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı
6
Türk Kızılay'dan Süveyda'ya İnsani Yardım: 2 Tır Gıda ve İhtiyaç Malzemesi Gönderildi
7
Giresun'da Asfalt Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem