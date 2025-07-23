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Tokat'ta Kayıp İki Kuzenin Cesetleri Kelkit Çayı'nda Bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan kuzenlerin cesetleri Kelkit Çayı'nda bulundu. Aileleri, acı haberi aldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 14:25
Tokat'ta Kayıp İki Kuzenin Cesetleri Kelkit Çayı'nda Bulundu

Tokat'ta Kayıp İki Kuzenin Cesetlerine Ulaşıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzen, Dilek (22) ve Zafer Ateş'in (24) cansız bedenleri, Kelkit Çayı'nda bulundu.

Ailelerinin dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadığı kuzenler için polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, kuzenlerin kaybolmadan önce bindikleri 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı'nın kenarında buldu.

Arama çalışmalarına katılan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Kelkit Çayı'nda yaptıkları araştırma sonucunda Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaştı. Devam eden çalışmalar neticesinde Dilek Ateş'in cesedi de kaybolduğu yerin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Kelkit Çayı'nın kenarında bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.

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