Tokat'ta Kelkit Çayı'nda Boğulma Tehlikesi: Balıkçı Yavuz Akın Çocuğu Kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren çocuğu, balık tutan Yavuz Akın (52) suya atlayıp kurtardı; çocuk hastanede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:48
Erbaa'da yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk, oltayla balık tutan bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yavuz Akın (52), balık tuttuğu sırada suda çırpınan bir çocuğu fark etti. Hemen suya atlayan Akın, boğulmak üzere olan çocuğu kıyıya çıkararak müdahale etti.

Çocuk daha sonra yürüyerek ailesinin yanına giderken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Çocuk, kontrol amaçlı ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan çocuğun çimlerin üzerine yatırıldığı ve müdahale anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

