Tokat'ta Kentsel Dönüşüm: Başkan Yazıcıoğlu 450 Milyon Liralık Kaynağı Açıkladı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 450 milyon liralık kaynakla kentsel dönüşüm projelerini ve tarihi dokuya yönelik restorasyon planlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:51
Tokat'ta kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısında şehrin tarihi dokusunu koruyarak modern bir kimliğe kavuşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Projeler ve bütçe

Yazıcıoğlu, belediye kasasında kentsel dönüşüm projeleri için 450 milyon liralık bir kaynağın hazır olduğunu belirterek bu bütçenin planlanan projeleri büyük ölçüde hayata geçirmek için yeterli olacağını söyledi. "Bütçe geliştirmeye de devam edeceğiz. Amacımız, hem riskli yapıları ortadan kaldırmak hem de vatandaşlarımızı daha güvenli ve modern konutlara kavuşturmak," ifadelerini kullandı.

Belediye binası projesinin tamamlandığını belirten Yazıcıoğlu, Kız Meslek Lisesi'nin altında otoparkıyla birlikte planladığımız yapıyı Yüksek Kahve Projesi ile bütünleştireceklerini ve şehrin merkezine estetik ve işlevselliğe sahip bir belediye binası kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tarihi yapıların korunması ve restorasyon

Yazıcıoğlu, kentsel dönüşüm kapsamında Ali Paşa Camisi ve çevresinde yıkım ve düzenleme çalışmalarının başladığını belirtti. "Ali Paşa Camisi bizim en kıymetli tarihi yapılarımızdan biri. Çevresini genişletip tarihi dokuyu öne çıkaracağız," dedi.

Restorasyon çalışmalarının hızla başlatılacağını aktarırken, bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anıtlar Kurulu ile görüşmeler yürütüldüğünü vurguladı. Yeni yapılacak konutların butik, küçük ve daha şık olacağını; sosyal alanlar, parklar ve çocuk oyun alanlarıyla daha yaşanabilir bir şehir hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısı düzenledi.

