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Tokyo'da İktidar Partisine Molotofkokteyli Saldırısı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da iktidar partisinin genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Bir şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:27
Tokyo'da İktidar Partisine Molotofkokteyli Saldırısı

Tokyo'da İktidar Partisine Saldırı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) genel merkezine molotofkokteyli ile eylem gerçekleştirildi. Nedeni henüz araştırılmakta olan bu saldırıda, devlet televizyonu NHK'nin bildirdiğine göre, bir şahıs tarafından 3-4 adet molotofkokteyli fırlatıldı.

Olayın Ayrıntıları

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, olay yerinde yakalanan şüphelinin eylem nedenine dair açıklama yapmadığı öğrenildi. Tokyo polisi, konu hakkında henüz bir yorumda bulunmazken, soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

LDP'nin Popülaritesi Düşüyor

Son zamanlarda LDP'nin, finansman ve vergi kaçakçlığına karıştığı iddialarıyla halk arasında popülaritesinin azaldığı konuşuluyor. Parti, saldırı hakkında yorum yapmayı reddederek tüm soruları polis güçlerine yönlendirdi.

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