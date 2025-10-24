Toliara: Madagaskar'ın Balıkçı Şehri

Mozambik Kanalı kıyısında günlük yaşam

Madagaskar'ın güneybatısında yer alan Toliara, Dünyanın 4'üncü büyük adası konumundaki ülkenin önemli liman kentleri arasında bulunuyor. Mozambik Kanalı kıyısındaki bu şehir, adanın denizle sıkı bağını gözler önüne seriyor.

Kentte halkın büyük bölümü geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Günün ritmi, teknelerin günün ilk ışıklarıyla denize açılıp, öğle saatlerinde kıyıya dönmesiyle belirleniyor. Bu rutin, hem aile ekonomisini hem de yerel pazarları doğrudan etkiliyor.

Tutulan balıklar, kentin farklı noktalarında kurulan pazarlarda satışa sunuluyor. Bu pazarlarda satış yapanlar arasında kadınlar öne çıkıyor; taze deniz ürünlerini şehir içindeki tezgâhlarda tüketicilerle buluşturuyorlar.

