Trabzon'da Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Başlıyor

Trabzon'da Futbol Coşkusu Başlıyor

Trabzon'da yarın saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan 'Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası', çeşitli etkinliklerle futbol tutkunlarını bir araya getirecek. Organizasyon, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor'un iş birliği ile düzenleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca'nın Açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, düzenlenen basın toplantısında turnuvanın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm taraftarlarımızı bu futbol şölenimize davet ediyorum. Her şey Filistin için, her şey Trabzonspor için."

Kanca, organizasyonun ayrıca bu yıl vefat eden Trabzonspor’un 3 eski başkanına ithafen düzenlendiğini belirtti.

Turnuvanın Detayları

Kanca, Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğin detaylarını şu şekilde aktardı:

"Yarın 16.00'da iki maç var. Çarşamba günü ise üç maç oynanacak; bir üçüncülük maçı, bir final ve bir gösteri maçı olacak."

Trabzonspor'un Efsanelerini Anmak

Derviş Köz, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak turnuvanın önemini vurgulayarak, geçmişteki efsane başkanları anmak ve Filistin davasına dikkat çekmek için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Bu efsaneler sayesinde Trabzonspor dört büyükten biri olmayı başardı."

Hüseyin Tok'tan Destek Mesajı

Efsane futbolcu Hüseyin Tok, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, Trabzon'un futbol kenti olduğuna vurgu yaptı ve bu tür organizasyonların daha fazla yapılması gerektiğini belirtti.

Etkinliğe Katılan İsimler

Programa, Lokman Arıcıoğlu (İl Gençlik ve Spor Müdürü), Ahmet Yüksel Gülay (Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili) ve Mahmut Ören (Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı) gibi birçok önemli isim katıldı. Kurada turnuvada mücadele edecek takımlar belirlendi.

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası", yarın saat 16.00'daki karşılaşmayla başlayacak. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor iş birliğinde organize edilen turnuvayla ilgili Avni Aker Millet Bahçesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası", yarın saat 16.00'daki karşılaşmayla başlayacak. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor iş birliğinde organize edilen turnuvayla ilgili Avni Aker Millet Bahçesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası", yarın saat 16.00'daki karşılaşmayla başlayacak. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor iş birliğinde organize edilen turnuvayla ilgili Avni Aker Millet Bahçesi'nde basın toplantısı düzenlendi.