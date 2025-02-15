Trabzon ve Ordu'da Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da, İskenderpaşa Camisi önünde toplanan Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar, Filistin'e destek sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Kadir Öztürk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planını eleştirerek, "Siz önce yıktığınız şehirlerin, katlettiğiniz insanların, talan ettiğiniz hayatların hesabını verin. Gazze, bu ümmetin imanıyla, sabrıyla, direnişiyle, Allah'ın inayetiyle ayağa kalkacak. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olmanın ne demek olduğunu tarihte gösterdiğimiz gibi bugün de göstereceğiz," dedi.

Öztürk, Gazze'nin kendileri için bir onur kaynağı olduğunu belirterek, "Filistin bizim sınırımızdır. Zalimler kaybedecek, Allah'ın planı galip gelecek. Direnenler kazanacak ve inşallah Filistin özgür olacak" şeklinde konuştu. Yürüyüş, yapılan duaların ardından sona erdi.

Ordu'da Kudüs İçin Yürüyüş

Ordu'da ise Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen "Ordu Kudüs için Ayakta" yürüyüşü gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Altınordu ilçesindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde toplandı ve Süleyman Felek Caddesi güzergahından Ceren Özdemir Meydanı'na kadar devam etti.

Grup adına konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, yıllardır Filistin'de süren zulümlere dikkat çekerek, "İşgalci İsrail, 7 Ekim sonrasında saldırılarını artırmıştır. 15 ay boyunca insanlık dışı saldırılarda bulunmayı sürdürdü. Gazze'de insan hakları ve savaş hukuku hiçe sayılmıştır," dedi.

Yücedağ, ayrıca ABD ve batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden gelerek işgalcileri desteklemeye devam ettiğini vurgulayarak, "ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor," şeklinde konuştu.

Ordu Filistin'e Destek Platformunca "Ordu Kudüs için Ayakta" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ordu Filistin'e Destek Platformunca "Ordu Kudüs için Ayakta" yürüyüşü gerçekleştirildi.