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Trabzonspor, Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Köpeği Sahiplendi

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya giren 'Zibidi' isimli köpeği sahiplenerek yeni bir yuva sağladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 20:30
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Köpeği Sahiplendi

Trabzonspor Kulübü Köpeği Sahiplendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sahaya giren köpek, Trabzonspor Kulübü tarafından sahiplenildi. 3 Kasım Pazar günü sahada yaşanan bu olay, takımların taraftarları arasında da büyük bir ilgi uyandırdı.

Ortahisar Belediyesi'nin Desteği

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde kurulan Trabzon Yaşam Platformu gönüllülerinin, karşılaşma öncesi sahaya giren köpeği Trabzonspor Kulübüne sahiplenmesi için yardımcı oldukları belirtildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın Açıklamaları

Köpeğin sahiplenilmesinin ardından, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, belediyeye ait Küçük Dostlar Kliniği'nde bir araya geldi. Kaya, "Sahiplenmelerle sokak köpeği sorununun çok insani ve vicdani bir şekilde çözüleceğini" belirtti ve "Duyarlılıklarından dolayı Trabzonspor'umuzun değerli yöneticilerine, başkanına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok anlamlı, çok güzel bir işe imza atmış oldular." dedi.

Derviş Köz'ün Açıklamaları

Derviş Köz de süreç hakkında şunları söyledi: "Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ismi 'Zibidi' olan bu köpek sahaya girdi. Biz de sahada son anda fark ettik. Sahada tur attı, koştu. Başkanımız Ertuğrul Doğan da köpeğin neden sahada dolandığını sordu. Sonra belediyemizden bilgi aldık, biz sahiplenelim istedik. Başkanımızın da talimatı doğrultusunda bu köpeği sahiplendik. Köpeğimize yeni bir yuva yaptık, şimdi yuvasına götüreceğiz."

Yeni Yuvası

Fırtına ismi verilen köpeğe Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, Papara Park Stadyumu'nun bahçesindeki kulübede bakılacaktır.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sahaya giren köpeği, Trabzonspor Kulübü sahiplendi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya (sağda) ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz (solda), bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sahaya giren köpeği, Trabzonspor Kulübü sahiplendi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya (sağda) ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz (solda), bir araya geldi.

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