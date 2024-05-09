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Trafik müfettişliğinde şartlar değişti: Her ihlale ceza yazamayacaklar

İçişleri Bakanlığı, fahri trafik müfettişliği ile ilgili şartları değiştirmiş olduklarını duyurdu. Düzenleme resmi gazetede yer aldı. Yeni düzenlemeye göre 70 yaşından gün alanlar, fahri trafik müfettişi olamayacaklar. Öte yandan fahri trafik müfettişleri, her kural ihlali için ceza da yazamayacak.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 10:36
Trafik müfettişliğinde şartlar değişti: Her ihlale ceza yazamayacaklar

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki değişiklikler Resmi Gazete'de yer aldı ve bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan güncellemelere göre, müfettişlik görevine atanacak ve bu göreve seçilmiş olan kişiler, ilgili eğitim programına katılmak zorunda olacak. Eğitim programına katılmayanlar ise bu unvanı alamayacaklar.

Diğer yandan yapılan yeni düzenlemeye göre, 70 yaş ve üzerindekiler müfettiş olarak atanamayacak, 70 yaşını dolduranlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak.

Görevine atanan fahri trafik müfettişleri, eğer bir yıl boyunca trafik ihlali tespit tutanağı düzenlemezlerse ya da trafik güvenliğine katkıda bulunmazlarsa , Emniyet Genel Müdürü'nün önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla bu kişilerin görevi sonlandırılacak. Ayrıca eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayanların da görevine son verilebilecek.

Trafik müfettişlerinin, hangi kural ihlalleri için tutanak düzenleyebilecekleri ise EGM tarafından belirlenecek. 

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