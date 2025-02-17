Rektörler, Trakya Kariyer Fuarı'nda Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Vurgusu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'nda üniversite öğrencilerine teknolojik gelişmelerin ve dijital dönüşümün önemini vurguladı. Fuar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle gerçekleşti.

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylüll Üniversitesi’nin paydaşlık yaptığı etkinlikte rektörler, kariyer planlaması yapan öğrencileri bilgilendirdi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu moderatörlüğünde yapılan oturumlar, 'Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka: Geleceğin Üniversiteleri', 'Sanayi 4.0 ve Üniversite-Endüstri İşbirlikleri: Yenilikçi Eğitim Modelleri' ve 'Araştırma, İnovasyon ve Küresel Rekabet: Üniversitelerin Stratejik Dönüşümü' gibi konuları ele aldı.

Değişimin Getirdiği Yeni Meslekler

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Hatipler, internet, robotik zeka ve yapay zekanın başlı başına bir devrim olduğunu belirterek, "Bu değişim bazı mesleklerin gücünü azaltırken, yeni meslekleri hayatımıza kazandırıyor." dedi. Hatipler, önümüzdeki on yıl içinde 150’den fazla mesleğin kaybolacağını, buna karşılık 180'e yakın yeni mesleğin ortaya çıkacağını ifade etti.

Prof. Dr. Erenoğlu, dijital dönüşüm ve yapay zeka konularının son yıllarda en çok gündemde olan temalar arasında yer aldığını ve geleceğin üniversitelerinin bu doğrultuda şekilleneceğini belirtti. Ayrıca, üniversite-sanayi işbirliklerinin öncelenmesi gerektiğini vurguladı.

Üniversitelerin Stratejik Dönüşümü

Kırklareli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Raif Cergibozan, yapay zekanın eğitim ve idari süreçlerde verimlilik ve kapsayıcılığı artırma görevine dikkat çekti. Öte yandan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, araştırma ve inovasyonun yalnızca eğitim kurumlarının sorumluluğu olmadığını, toplumsal ve ekonomik kalkınma için de kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu ise disiplinler arası çalışmanın önemine değinerek, öğrencilerin sunacağı küçük fikirlerin bile büyük adımlar atılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti. Mutlu, girişimcilik ruhunu benimseyen öğrencilerin avantaj kazanacağını sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, rektörler üzerinde durdukları konularla üniversite öğrencilerini değişen iş dünyasına ve dijital dönüşüm sürecine hazırlamayı amaçladı. Ülkemizin bu dönüşümde geri kalmaması için araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini artırmanın gerekliliğini bir kez daha vurguladılar.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na katılan paydaş üniversitelerin rektörleri ve rektör vekilleri, kariyer planı yapan öğrencilere dijital dönüşümün ve yapay zekanın öneminden bahsetti. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen oturumda Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kırklareli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Raif Cergibozan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu konuşmacı olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na katılan paydaş üniversitelerin rektörleri ve rektör vekilleri, kariyer planı yapan öğrencilere dijital dönüşümün ve yapay zekanın öneminden bahsetti. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen oturumda Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kırklareli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Raif Cergibozan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu konuşmacı olarak yer aldı.