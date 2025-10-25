Trakya Keşif Fest Edirne'de Sona Erdi: Bayraktar TB2 İlgi Odağı

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Trakya Keşif Fest, Edirne'de Balkan Kongre Merkezi'ndeki üç günlük programın ardından tamamlandı.

Festival, öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturarak kurumların çalışmalarıyla doğrudan buluşma imkânı sundu. Katılımcılar stantları ziyaret edip bilgi alırken, Bayraktar TB2 SİHA büyük ilgi gördü; ziyaretçiler SİHA'yı inceleyip fotoğraf çekti.

Rektör Hatipler: "Güç birliğiyle güzel bir hamleyi gerçekleştirdik"

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, stantları gezerek görevlilere teşekkür etti ve organizasyonun yürütülüşüne dair şunları söyledi:

"Güç birliğiyle güzel bir hamleyi gerçekleştirdik. Özellikle Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Bayraktar TB2 SİHA'nın ilgi merkezi olduğunu ifade etmek isterim. Trakya Keşif Fest stantları üç gün boyunca dolu dolu gezildi. Günlük ortalama 5 bin kişiyi misafir ettik."

Hatipler, programın TÜ Sosyal Sorumluluk Araştırma Uygulama Merkezi liderliğinde, Valilik, Belediye ve diğer kurumların diyaloguyla hayata geçirildiğini vurguladı. Festival aynı zamanda TÜBİTAK 4007 Projesi kapsamında düzenlendi.

Etkinlik kapsamında toplam 63 atölyede 450 seans gerçekleştirildi. Hatipler, keşfe yönelik etkinliklere talebin yüksek olduğunu belirterek benzer organizasyonların sıkça düzenleneceğini söyledi.

