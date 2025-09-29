Trapani Shark Başkanı Antonini: İsrail takımları BCL'den çıkarılmalı

Trapani Shark Başkanı Valerio Antonini, Gazze'deki gelişmelere atıfta bulunarak İsrail takımlarının Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çıkarılmasını talep edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 22:30
Antonini'den sert açıklama ve resmî talep sinyali

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İtalyan ekip Trapani Shark'ın başkanı Valerio Antonini, ligde yer alan İsrail takımlarının turnuvadan çıkarılması için girişimde bulunacağını açıkladı.

Antonini, katıldığı bir yayında Gazze'de yaşananları "benzeri görülmemiş bir soykırım" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Katliam gerçekleştiren bir ülkenin oyuncularıyla tokalaşarak, İsrail takımına karşı oynamayı kabul edemeyiz. Tüm Rus takımları diskalifiye edildi ve Avrupa kupalarında yer alamıyor. Dolayısıyla İsrail takımlarının da yer almaması gerekir. Bu artık ertelenemeyecek bir karardır."

Başkan ayrıca resmî adım atacağını belirterek, "Kendi elimle bir belge imzalayacağım ve BCL' den, grubumuzda yer alan İsrail takımını turnuvadan hariç tutmasını talep edeceğim. Ancak genel olarak bu talep, tüm İsrail takımlarını kapsıyor." dedi.

D Grubu'nda Trapani Shark'ın yanı sıra TOFAŞ, Bnei PenLink Herzliya (İsrail) ve La Laguna Tenerife (İspanya) takımları yer alıyor.

TOFAŞ, ligin ilk haftasında 8 Ekim'de Bnei PenLink Herzliya ile karşılaşacak.

Öte yandan Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes ise yarın Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Karadağ'ın Podgorica kentindeki Moraca Arena'da oynanacak.

