Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve ender yeşim taşı gün yüzüne çıktı

Bakan Ersoy'un açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Troya'da gerçekleştirilen kazılarda önemli buluntuların ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Ersoy paylaşımında şunları ifade etti: "Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı. 160 yılı aşkın süredir süren Troya kazılarında Erken Tunç Çağı’na tarihlenen altın bir halkalı broş ile son derece ender bir yeşim taşı bulundu. Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında."

Kazı bulguları ve tarihlendirme

Yetkililer, Troya II kenti tabakalarından çıkan buluntunun milattan önce 2 bin 500 yıllarına tarihlendiğini belirtti. Buluntu tabakasındaki konum, Troya II'nin başlangıç tarihine ilişkin uzun süren tartışmalara da ışık tuttu.

Aynı tabakada bulunan diğer parçalar arasında bir bronz iğne ile birlikte nadir rastlanan bir yeşim taşı yer alıyor. Bakan Ersoy, "Yeşim taşı ise 4 bin 500 yıl önceki lüks tüketim ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor" dedi ve ekledi: "Bu eşsiz eserler çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek. Geleceğe Miras projemiz kapsamında büyük titizlikle çalışan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Resmi değerlendirme ve sergileme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 160 yılı aşkın süredir devam eden kazıların 2025 çalışmaları kapsamında da "dünya arkeoloji literatürüne girecek nitelikte" buluntulara sahne olduğu vurgulandı. Açıklamada, buluntuların kazı alanında sergilenmesi ilkesine uygun şekilde Troya Müzesi'nde ziyarete açılmasının planlandığı ve eserlerin çıktıkları topraklarda bilim dünyası ile ziyaretçilere ışık tutacağı belirtildi.