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Trump, 9 Şubat'ı 'Amerika Körfezi Günü' İlan Etti

Başkan Trump, 9 Şubat'ı 'Amerika Körfezi Günü' ilan etti ve halkı kutlamalar yapmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 05:16
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 05:16
Trump, 9 Şubat'ı 'Amerika Körfezi Günü' İlan Etti

Trump, 9 Şubat'ı 'Amerika Körfezi Günü' Olarak İlan Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Körfezi üzerinden seyahat ederken 9 Şubat'ı 'Amerika Körfezi Günü' olarak ilan etti. Trump, Air Force One uçağında yaptığı açıklamada, bu tarihi günün kutlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray tarafından yapılan duyuruya göre, Trump, kamu görevlilerini ve tüm ABD halkını bu özel günü uygun programlar, törenler ve faaliyetlerle kutlamaya çağırdı.

'Amerika Körfezi' İsim Değişikliği

Bu ilan, Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnamenin bir parçası olarak öne çıkıyor. O kararnamede, Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emri verilmişti. Trump, bu adımla birlikte "Hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor" ifadesini kullanmıştı.

Google Haritalar, resmi devlet kaynaklarındaki isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamaları olduğunu açıkladı. Buna göre, Trump’ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin adı 'Amerika Körfezi' olarak güncellenmiş, ayrıca Alaska'daki Denali Dağı'nın ismi de 'McKinley' olarak değiştirileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, ABD içindeki kullanıcıların 'Amerika Körfezi' ismini görmesi sağlanırken, diğer ülkelerdeki harita uygulaması kullanıcılarının ise her iki ismi de göreceği ifade edilmiştir.

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