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Trump'a Yönelik Suikast Girişimi ve Suçlamalar

Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan kişi, İran'a çağrıda bulunduğu kitabı hakkında detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:11
Trump'a Yönelik Suikast Girişimi ve Suçlamalar

Trump'a Yönelik Suikast Girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin şüphelisi, 2023'te yayınladığı çevrimiçi kitabında dikkat çekici ifadeler kullandı. Ryan Wesley Routh, "Ukrayna'nın Kazanılamaz Savaşı" adlı eserinde, İran hükümetine, Trump'a karşı suikast düzenleme çağrısında bulundu.

Kitaptaki İfadeler

Routh'un kitabındaki bazı pasajlar, Trump'a yönelik sert eleştiriler içeriyor. Trump'ı, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını ve 2018’de İran nükleer anlaşmasından çekilmesi dolayısıyla "aptal" ve "soytarı" olarak tanımladığı belirtildi. Ayrıca, Routh, "Başkan olarak seçtiğimiz çocuğun beyinsiz çıkmasındaki suçu kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Küresel Problemler ve Yönetim

Routh, kitapta, aşırı güçsüzlük ve çocuksu davranışlara sahip erkeklerin dünyayı olumsuz etkilediğini savunarak, "Dünya kadınlar tarafından yönetilseydi çok daha iyi bir yer olurdu." görüşünü açıkladı.

Olayın Gelişimi

Trump, 15 Eylül'de Florida'daki konumunda silah sesleri duyulduğunu bildirdi. Olay sonrası, Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, yerel kolluk kuvvetlerinin olay yerinde bir AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gizli Servis ajanının, koruma görevini üstlendiği Trump golf oynarken şüpheliye ateş açtığı bildirilmiştir.

Trump'ın Açıklaması

Trump, e-postasında "Etrafımda silah sesleri duyuldu. Ancak kontrolden çıkmadan, şu an güvende olduğumu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı. FBI, olayı "oldukça ciddi" olarak nitelendirerek Routh’a ateşli silah bulundurma suçlaması yöneltti. Routh daha önce başka suçlardan hüküm giydiği için hakkında sürdürülen soruşturma devam etmektedir.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'daki Pennsylvania mitinginde uğradığı suikast girişiminden kulağında yarayla kurtulmuştu.

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