DOLAR
35,56 -0,11%
EURO
36,99 -0,25%
ALTIN
3.098,56 -0,05%
BITCOIN
3.667.477,76 0,66%

Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan Tekrar Çekiyor

Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını duyurdu. Biden döneminde yeniden katılan ülke, tekrar geri çekiliyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:29
Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan Tekrar Çekiyor

Trump'tan Şok Açıklama: ABD Paris İklim Anlaşması'ndan Ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını duyurdu. Bu açıklama, Trump'ın başkanlık döneminin başlangıcında yaptığı yazılı açıklama ile geldi. Trump, Biden döneminde yeniden taraf olunan anlaşmadan tekrar ayrılma kararını kamuoyuna iletti.

İlk Görev Günü ve Geri Çekilme Süreci

Trump, başkanlık görevine 20 Ocak 2017'de başladığında, ABD'yi 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekmişti. Biden'ın göreve gelmesinin ardından, 20 Ocak 2021'de yeni başkan, ilk gün imzaladığı bir başkanlık kararnamesi ile ABD'nin Paris Anlaşması'na yeniden taraf olmasını sağlamıştı.

Şimdi, Trump'ın bu yeni açıklaması, iklim politikalarında önemli bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'dan Gazze İçin Acil Uluslararası Eylem Çağrısı
2
Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
3
Hamas: Esirlerin Durumu Direniş Ahlakı ile İsrail Barbarlığı Arasındaki Farkı Gösteriyor
4
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Güney Afrika'da 88 Ölümle Sonuçlanan Maden Kazasında Çete Elebaşı Aranıyor
6
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 64 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Van'da İşten Çıkarılan Çalışanlar Eylemlerini Sürdürüyor

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!