Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan Tekrar Çekiyor

Trump'tan Şok Açıklama: ABD Paris İklim Anlaşması'ndan Ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını duyurdu. Bu açıklama, Trump'ın başkanlık döneminin başlangıcında yaptığı yazılı açıklama ile geldi. Trump, Biden döneminde yeniden taraf olunan anlaşmadan tekrar ayrılma kararını kamuoyuna iletti.

İlk Görev Günü ve Geri Çekilme Süreci

Trump, başkanlık görevine 20 Ocak 2017'de başladığında, ABD'yi 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekmişti. Biden'ın göreve gelmesinin ardından, 20 Ocak 2021'de yeni başkan, ilk gün imzaladığı bir başkanlık kararnamesi ile ABD'nin Paris Anlaşması'na yeniden taraf olmasını sağlamıştı.

Şimdi, Trump'ın bu yeni açıklaması, iklim politikalarında önemli bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.