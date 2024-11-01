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Trump, CBS News'a 10 Milyar Dolarlık Dava Açtı

Donald Trump, Harris'in mülakatını manipüle etmekle suçladığı CBS News'a 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 05:43
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 05:43
Trump, CBS News'a 10 Milyar Dolarlık Dava Açtı

Trump'tan CBS'ye Dava

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, CBS News'a bağlı 60 Minutes programında Kamala Harris ile gerçekleştirilmiş bir mülakatta manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Davada Serdedilen İddialar

Trump'ın avukatları, Texas eyaletinin Amarillo bölgesindeki federal mahkemeye sunulan belgelerde, CBS'in Harris’in "laf salatası yaptığı zafiyetini örtbas etmek" amacıyla yanıltıcı bir düzenleme yaptığına dikkat çektiler.

Dava dilekçesinde, CBS'in ana kaydının "rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak" için "kasıtlı" hareketlerle değiştirildiği ve bunun Trump’ı haksız yere zarara uğrattığı iddia edildi. Ayrıca, milyonlarca Amerikalının yanıltıldığı belirtildi.

CBS News'un Yanıtı

CBS News, Trump'ın iddialarının asılsız olduğunu ve mülakat kaydında herhangi bir manipülasyon yapmadığını savunarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Eski başkanın suçlamaları doğru değil ve kayıtlarda herhangi bir kurgusal oynama yapılmadı" denildi.

CBS, Harris ile yapılan mülakattaki soru ve cevapların özünün korunduğunu, farklı versiyonların ise programların süre kısıtlamalarına uyum sağlamak için yapıldığını vurguladı.

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