Trump: Comey ve Brennan Gözaltına Alınırsa Rahatsız Olmam

ABD Başkanı Trump, eski istihbarat ve emniyet yetkililerini hedef gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinde kendisine yardım ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmayı yöneten eski FBI Başkanı James Comey ve eski CIA Direktörü John Brennan'ın gözaltına alınmaları halinde rahatsızlık duymayacağını söyledi.

Trump, The Daily Caller sitesine verdiği demeçte, eski üst düzey yetkililerin bu soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınmaları durumunda "Beni hiç rahatsız etmez." ifadelerini kullandı ve "Gözaltına alınmaları gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Başkan Trump ayrıca, bu konuda yürütülen soruşturmaya bilerek karışmadığını belirtti ve eski FBI ile CIA başkanlarını eleştirerek "Onlar, hile yaptılar, yalan söylediler, bu ülke için çok kötü şeyler yaptılar." dedi.

Rusya soruşturmasının kısa özeti

2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturma sonunda Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Daha sonra ABD Adalet Bakanlığı tarafından John Durham özel yetkili savcı olarak atandı ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlandı. Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını itiraf etmiş, ayrıca Steele dosyasının Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.