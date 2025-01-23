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Trump, Dünya Ekonomik Forumu'na Video Konferansla Katıldı: AB'nin Vergilendirme Politikaları Eleştirildi

Trump, WEF toplantısında AB'nin Amerikan şirketlerine uyguladığı vergilendirme ve bürokratik süreçleri eleştirerek, bu konuda harekete geçileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:38
Trump, Dünya Ekonomik Forumu'na Video Konferansla Katıldı: AB'nin Vergilendirme Politikaları Eleştirildi

Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'na video konferans ile katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ciddi eleştirilerde bulunarak, AB'nin büyük teknoloji şirketleriyle olan hukuk mücadelesinin ardında, aslında bir çeşit vergilendirme olduğunu öne sürdü.

AB'nin Vergilendirme Politikaları

Trump, AB'nin Apple, Google ve Facebook gibi Amerikan şirketlerine karşı açtığı davaların çoğunun, bu şirketlerden belirli vergilerin talep edilmesinden ibaret olduğunu belirtti. "Bildiğim kadarıyla, AB'nin bu çalışmaları bir çeşit vergilendirmedir. Dolayısıyla sürece dair büyük şikayetlerimiz var," dedi.

Rekabet ve İş Süreçleri Üzerine Uyarılar

AB'nin bürokratik süreçlerine dikkat çeken Trump, projelerin onay süreçlerinin son derece uzun sürdüğünü ifade etti. "Onay sürecinden hızlı geçemediğinizde rekabet edemezsiniz. Bu süreçlerin daha hızlı olmaması için hiçbir sebep yok," diyerek değişim çağrısında bulundu.

Kanada ile Ticaret Açıkları

Trump, ABD ve Kanada ilişkileri hakkında da konuşarak, aralarındaki ticaret açığını eleştirdi. "200 - 250 milyar dolarlık ticaret açığı adil değil. Ülkenin kendi kaynakları var," dedi.

ABD ve Çin İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iletişimde olduğunu belirten Trump, "Bence çok iyi ilişkimiz olacak," diyerek iki ülke arasındaki bağların güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşına İlişkin Açıklamalar

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, "Umarım Çin, bu savaşı durdurmamıza yardım eder," dedi. Ayrıca, Putin ile görüşmek istediğini ve bu savaşı sona erdirmek için adımlar atmak istediğini ifade etti.

Son olarak, Trump, nükleer silahsızlanma konusunun gündeme gelmesi gerektiğini ve bunun mümkün olduğunu vurguladı. "Nükleer silahsızlanabilir miyiz, görmek istiyoruz. Bence bu oldukça mümkün," şeklinde konuştu.

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