Trump: "Erdoğan Tüm Dünyada Çok Saygı Görüyor" — Beyaz Saray Görüşmesi

Trump: "Erdoğan Tüm Dünyada Çok Saygı Görüyor"

Oval Ofis'te açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." dedi. Trump, Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu vurguladı ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamanın kendileri için bir onur olduğunu söyledi.

Ticaret ve savunma başlıkları

Trump, görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına, "Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Türkiye ile yüksek oranda ticaret yapıyoruz ve buna devam edeceğiz, hatta ilave ticari işler de yapacağız. Türkiye, F-16, F-35 ve başka şeyler satın almak istiyor; bununla ilgili onlarla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye'nin "muazzam bir ordu kurduğunu" belirterek, iki ülke arasında hem savaşa ilişkin hem de ticarete dayalı "muazzam bir ilişki" bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın kişiliği ve bölgesel rolü

Trump, Erdoğan için, "O zor ve inatçı bir adam. Genelde inatçı insanları sevmem ama onu her zaman sevmişimdir. O zor bir adam ve ülkesinde harika işler çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı. Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine yaptığı katkılardan söz edilirken Trump, "Erdoğan'ın bölgede inanılmaz bir nüfuzu var." dedi.

Gazze görüşmeleri: "Anlaşmaya varmaya çok yaklaştık"

BM Genel Kurulu marjında yapılan görüşmelerden de bahseden Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda olumlu görüşmeler yaptıklarını belirterek, "(Gazze konusunda) Anlaşmaya varmaya çok yaklaştık." ifadesini kullandı. Trump, Gazze'deki krizin sona ermesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediğini vurguladı ve Suudi Arabistan, Katar ile diğer bölge ülkeleriyle temasların sürdüğünü aktardı.

Suriye ve yaptırımlar: "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı"

Trump, Suriye'ye uygulanan yaptırımların Erdoğan'ın talebi üzerine kaldırıldığını belirterek, "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi." dedi. Sürece ilişkin daha geniş açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"2000 yıldır bunu yapmaya çalışıyorlar. O (Erdoğan) yaptı. Yani sizin vekilleriniz yaptı. Bence bunun övgüsünü siz almalısınız. Suriye'nin nefes alabilmesi için yaptırımları kaldırdım çünkü yaptırımlar çok ağırdı. O (Erdoğan) zaferden sorumluydu. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan bundan sorumlu, bu yüzden Suriye konusunda söyleyecek çok şeyi var. Ama Erdoğan'ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım. Suudi Arabistan Kralı'nın da isteği üzerine bunu yaptım. Katar da dedi ki, eğer yaptırımları kaldırabilirseniz iyi olur, çok ağır yaptırımlar vardı. O yaptırımlarla yaşayamazlardı. Ve onlara nefes almaları için bir şans vermek için yaptırımları kaldırdım. Ama Cumhurbaşkanı (Erdoğan) bundan sorumlu olan kişilerden biriydi."

F-35, Patriot ve CAATSA yaptırımları

F-35 ve önceki yönetimlerin Patriot satışlarına ilişkin bir soru üzerine Trump, "Bunu tartışacağız. F 35'leri de tartışacağız. Onun F 35'leri istediğini biliyorum, biz de bunu çok ciddiye alıyoruz. Onların bazı somut ihtiyaçları var, bizim de bazı somut ihtiyaçlarımız var. Bir sonuca varacağız, günün sonunda bunları öğreneceksiniz." diye konuştu.

CAATSA yaptırımlarına ilişkin ise Trump, "Çok yakında olabilir. Bu konu hakkında birazdan görüşmemiz olacak." diyerek, yaptırımların kaldırılabileceğine dair sinyal verdi.

NATO, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin konumu

Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında NATO havacılık savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Trump, Erdoğan'ın her iki tarafça da saygı gördüğünü vurguladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan her ikisi tarafından da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy) çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Onlar Erdoğan'a gerçekten saygı duyuyorlar. Ben de öyle. Bence isterse büyük bir etki yaratabilir. Şu anda çok tarafsız. O, tarafsız olmayı seviyor. Ben de tarafsız olmayı seviyorum. O, eğer bu sürece müdahil olursa, yapabileceği en iyi şey Rusya'dan petrol ve gaz almamak olacaktır."

Görüşmeye katılan isimler

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal katıldı. Trump, Oval Ofis'teki görüşme sonrası birlikte öğle yemeği yiyeceklerini ve görüşmelerin burada da devam edeceğini belirtti.