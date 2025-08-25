DOLAR
Trump: Gazze'de 2-3 hafta içinde sonuç mümkün

Trump, Oval Ofis'te Gazze için '2-3 hafta içinde sonuç' beklediğini söyledi; insani yardım ve diplomatik çabalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:03
Trump: Gazze'de 2-3 hafta içinde sonuç mümkün

Trump: Gazze'de 2-3 hafta içinde sonuç mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki durumun çok kötü olduğunu vurgulayarak, çözüm için umutlu mesajlar verdi. Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede gazetecilerin Gazze ile ilgili sorularını yanıtladı.

Oval Ofis görüşmesinde çarpıcı ifadeler

Gazetecinin Gazze'de ağır bir açlık yaşandığını ve bunun uluslararası kurumlarca teyit edildiğini hatırlatması üzerine Trump, "Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu durum sona ermek zorunda." şeklinde konuştu.

Trump, Gazze'deki sürecin giderek kötüleştiğine dikkat çekti ve bu durumun bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti: "(Gazze'deki) Bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor."

İnsani yardım ve diplomasi

ABD Başkanı, Washington'ın Gazze'ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiğini ve bu yardımların dağıtıldığını söyledi. Trump, Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Gazze'deki insani krizin sona ermesi için ABD'nin İsrail nezdinde diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna Trump, bu yönde çaba gösterdiklerini ifade ederek yanıt verdi.

Rubio: Çabalar kesintisiz devam ediyor

Bu bölümde söz alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise süregelen diplomatik çalışmalara dair, "Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas'ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

