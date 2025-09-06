DOLAR
Trump İmzayı Attı: Savunma Bakanlığı 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değişiyor

Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' yapacak başkanlık kararnamesini imzaladı; değişiklik için Kongre onayı gerekiyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:11
Başkanlık kararnamesi imzalandı, Kongre onayı bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Savunma Bakanlığı'nın adının bundan sonra 'Savaş Bakanlığı' olarak değişmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını açıkladı.

Trump, kararnamenin tarafı olduklarını ve gerekli yasal düzenlemenin yapılması için taleplerini Kongre'ye sunacaklarını söyledi.

Başkan Trump toplantıda, "Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi Savaş Bakanlığı adını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Salonda bulunan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hitap eden Trump, "Savaş Bakanımız Pete Hegseth'in de birkaç söz söylemesini istiyorum. Bence bu isim çok daha uygun, özellikle de dünyanın şu anki durumu göz önüne alındığında." dedi.

Kongre onayı gerekecek

Trump, bakanlık isminin değiştirilmesi için "Bilmiyorum, emin değilim ama bunu yapmak zorunda olduklarını biliyorum. Bugün bu başkanlık kararnamesini imzalıyoruz, ama Kongre'nin ne yapacağını göreceğiz. Bu konuda çok kararlıyız ve bunu Kongre'ye sunacağız." yanıtını verdi.

Haberde, Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olması nedeniyle düzenlemenin yasalaşmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

Tarihçe: Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra, 1947'de çıkan yasa ile Savunma Bakanlığı şeklinde yeniden adlandırıldı.

