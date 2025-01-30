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Trump'ın İngiltere'deki Veri Koruma Davası Reddedildi: 360 Bin Dolar Ödeme Yükümlülüğü Var

Trump, İngiltere'de açtığı veri koruma davasını kaybetti ve 360 bin dolarlık tazminat yükümlülüğünden muaf olamadı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:11
Trump'ın İngiltere'deki Veri Koruma Davası Reddedildi: 360 Bin Dolar Ödeme Yükümlülüğü Var

Trump'ın Dava Süreci ve Reddedilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'de açtığı "veri koruma davasının" reddedilmesinin ardından 360 bin dolar yargılama masrafını ödemediği bildirildi.

Orbis Business Intelligence'ın Açıklaması

The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump'ın dava açtığı Orbis Business Intelligence şirketinin avukatları, davanın Şubat 2024'te reddedildiğini, ancak Trump’ın gerekli ödemeyi yapmadığını duyurdu.

Avukatlardan Mark Friston, mahkemenin Trump'ın 360 bin dolar ödeme yapmasına hükmettiğini belirterek, "Ödemenin yapılmaması için gerçek bir neden gösterilmedi." açıklamasında bulundu.

Trump'ın Savunması ve Avukatının Yorumları

Trump, devlet başkanı olarak dokunulmazlık iddiasında bulunarak, bu konuda yasal bir yaptırıma maruz kalmadığını savundu. Ancak Friston, özel bir dava olduğu için bu argümanın "tamamen umutsuz" olduğunu ifade etti.

Trump'ın avukatı Jacqueline Perry, müvekkilinin durumu hakkında "Müvekkiliniz özgür dünyanın başkanı olduğunda ve her şeyi altüst etmeye çalıştığında talimat almak zordur. Bu, onun önem verdiği konular arasında üst sıralarda değil." şeklinde konuştu.

Mahkeme Hükmü ve Dava Konusu

İngiliz Yargıcı Hakim Jason Rowley, davanın reddedilmesinin ardından Trump’ın Şubat 2024'te 28 gün içinde 360 bin doları ödemesi gerektiğine karar vermişti. Trump, Orbis Business Intelligence şirketinin kurucu ortağı eski MI6 ajanı Christopher Steele tarafından hazırlanan ve 2017 yılında BuzzFeed web sitesi tarafından yayınlanan dosyadaki Rusya'da "sapkın cinsel eylemlerde" bulunduğu iddialarına karşı İngiltere'de dava açmıştı.

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