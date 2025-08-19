DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

Trump'ın Zelenskiy ve Avrupalı Liderlerle Görüşmesi Sona Erdi

Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaklaşık 1 saat 40 dakikalık toplantısını tamamladı; Doğu Salonu'ndaki görüşme sona erdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 00:52
Trump'ın Zelenskiy ve Avrupalı Liderlerle Görüşmesi Sona Erdi

Trump'ın Zelenskiy ve Avrupalı Liderlerle Görüşmesi Sona Erdi

Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı tamamlandı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

Toplantı, Doğu Salonu'nda gerçekleştirildi ve resmi açıklamalara göre görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesi için bir süre ara verdiği bildirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri