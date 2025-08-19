Trump'ın Zelenskiy ve Avrupalı Liderlerle Görüşmesi Sona Erdi

Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı tamamlandı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

Toplantı, Doğu Salonu'nda gerçekleştirildi ve resmi açıklamalara göre görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesi için bir süre ara verdiği bildirilmişti.