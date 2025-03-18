Trump, JFK Suikastı ile İlgili 80 Bin Sayfa Belgeyi Açıkladı

Trump, JFK suikastıyla ilgili 80 bin sayfa belgenin yarın açıklanacağını duyurdu ve sansür yapılmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 00:35
Trump, JFK Suikastı ile İlgili 80 Bin Sayfa Belgeyi Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili olarak yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belgeleri yarın açıklayacaklarını duyurdu.

Washington'daki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ni ziyaret eden Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnsanlar bunu on yıllardır bekliyor." ifadesinde bulundu.

Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Çok fazla okunacak şey var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sadece sansürlemeyin dedim. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca, 23 Ocak'ta imzaladığı kararname ile eski Başkan Kennedy suikastına dair gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngördüğünü hatırlatan Trump, bu belgelerin yalnızca Kennedy değil, aynı zamanda kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili olan tüm belgeleri kapsayacağını belirtti.

Trump, gazetecilere hitaben, "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." diyerek, belgelerin açıklanmasının önemini vurguladı.

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