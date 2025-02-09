Trump, New Orleans'taki Süper Bowl Maçını İzleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana'nın New Orleans kentinde bu akşam gerçekleşecek Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Süper Bowl'u yerinde izleyecek. Bu tarihi etkinlik, Trump'ın Süper Bowl'a katılmakla birlikte gerçekleştirdiği önemli bir mesaj taşıyor.

Louisiana Valisi Jeff Landry, Fox News'e verdiği mülakatta, "Trump, şu ana kadar bir Süper Bowl maçını yerinde izleyen ilk başkan olacak. Başkan, Süper Bowl'a katılarak, bu yıl 1 Ocak'ta şehirde meydana gelen araçlı terör saldırısının ardından, 'Bu şehir güvenli, ABD'ye güveniyorum, korkmayacağız' mesajını veriyor." açıklamasında bulundu.

Maç, yerel saatle 18.30'da (TSİ 02.30) Caesars Süperdome'da başlayacak. Başkan Trump'a, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve yaklaşık 30 general de eşlik edecek. Güvenlik önlemleri ise büyük bir titizlikle alındı; stadyum, Gizli Servis ve yerel federel güçler tarafından korunuyor.

Hatırlanacağı üzere, 1 Ocak'ta New Orleans’ın Bourbon Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 kişi yaralanmıştı. Saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı bir eski asker olduğu açıklanmıştı. Bu olaydan sonra, güvenlik endişeleri nedeniyle şehirde bazı organizasyonlar ertelendi.

Süper Bowl, 59. kez gerçekleşecek ve Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles mücadele edecek. Maç, 100 milyon'dan fazla kişi tarafından izlenmesi beklenirken, stadyumda 83 bin taraftar yer alacak. Ayrıca, Süper Bowl'un ABD ekonomisine etkisinin 500 milyon dolar olması öngörülüyor.

Beyaz Saray, Trump'ın maça katılacağını USA Today gazetesine teyit ederken, Mar-a-Lago malikanesinde maç öncesi Fox News'e vereceği mülakattan bölümlerin devre arasında yayımlanacağını duyurdu.