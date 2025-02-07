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Trump, Pentagon'un Federal Denetimlere Dahil Olduğunu Açıkladı

Trump, Elon Musk liderliğindeki federal denetimlere Pentagon'un da dahil olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:46
Trump, Pentagon'un Federal Denetimlere Dahil Olduğunu Açıkladı

Trump, Federal Denetimlerin Kapsamını Genişletiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk tarafından yürütülen federal denetimlere Pentagon'un da dahil olduğunu duyurdu. Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Trump, federal kurumların verimliliğinin incelendiği bu denetimlerin kapsamını genişlettiğini belirtti.

Elon Musk’ın İncelemeleri

Trump, Musk'ın, başta ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) olmak üzere birçok önemli kurumu derinlemesine incelediğini ve bu süreçte Musk'ın güçlü bir ekibe sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, Trump, başlangıçta Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'un denetleneceğini vurgulayarak, "Elon Musk'a gidip Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'u, yani orduyu incelemesini söyledim. Maalesef oldukça kötü şeyler göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Denetimlerin Sınırları

Bir gazetecinin, Musk’ın asla denetleyemeyeceği federal kurumlar olup olmadığına ilişkin sorusuna Trump, bu konuda bir tartışma yapılmadığını ancak istihbarat birimlerinin değerlendirilebileceğini belirtti. Trump, "Eğer yapmam gerekirse kendim yaparım" dedi.

FBI Üzerine Açıklamalar

Trump ayrıca, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin olarak Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerini görevden alması gerektiğini ifade etti. "Bazı FBI yetkililerini yozlaşmış oldukları için görevden alacağım" diyen Trump, bürodaki yozlaşmış çalışanların ayıklanmasının önemine vurgu yaptı. "FBI'ın itibarını geri kazandıracağız" şeklinde ekledi.

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