Trump Portland'a Asker Gönderiyor: ICE Tesisleri Antifa'dan Korunacak

Trump, ICE tesislerini Antifa ve diğer yerel terörist saldırılardan korumak için Portland'a asker konuşlandırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 18:19
Trump Portland'a asker gönderme kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Oregon'un Portland kentine, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesislerini daha önce "iç terör örgütü" olarak tanımladığı Antifa ve "diğer yerel terörist saldırılardan korumak için" asker göndereceğini duyurdu.

Trump açıklamayı ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptı.

Karar ve yetki

Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in talebi üzerine Savunma Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdiğini belirtti. Trump, "savaşta harap olmuş Portland'ı ve kuşatma altındaki ICE tesislerini" Antifa ile diğer yerel teröristlerin saldırılarından korumak için gerekli tüm birliklerin sağlanmasını emrettiğini ve gerekirse "tam güç kullanma yetkisi de verdiğini" bildirdi.

Önceki asker konuşlandırmaları

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı. Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump ayrıca, başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

Antifa'nın "iç terör örgütü" olarak tanımlanması

Önceki haftalarda Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray, sol grupları hedef almayı hızlandıracağını duyurmuştu. Beyaz Saray, Antifa'nın son 8 yıl içinde 11 şiddet eyleminin arkasında olmakla suçlandığı bir açıklama yapmış; bunun üzerine Trump, Antifa adlı sol örgütü "iç terör örgütü" olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

