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Trump'tan Gazeteciyle İlgili Yemen Planı Açıklaması: 'Eski ve Sıkıcı'

Trump, Yemen saldırı planlarının tartışıldığı gruba bir gazetecinin eklenmesini 'eski ve sıkıcı' bir hikaye olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:02
Trump'tan Gazeteciyle İlgili Yemen Planı Açıklaması: 'Eski ve Sıkıcı'

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'e yönelik saldırı planlarının detaylarıyla ilgili tartışmalara katılan bir gazetecinin mesajlaşma grubuna yanlışlıkla dahil edilmesini "eski ve sıkıcı hikaye" olarak tanımladı.

Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, bu olayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Signal grubundaki görüşmelerde, Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'in savaş planlarının paylaşılmadığına dair yaptığı açıklamayı överek, "iyi iş çıkardığını" belirtti. Ancak, Mullin'in konuk olduğu "Meet The Press" programını "sahte" olarak nitelendirerek, "Singal hikayesine" odaklanmak yerine saldırının başarısına vurgu yapılması gerektiğini savundu.

Trump, bu saldırının eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından yıllar önce gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu hikaye ve anlatı (Signal olayı) eski ve sıkıcı ancak Amerika tarihindeki en başarılı 'başkanlığın ilk 100 gününü' yaşadığımız için kullanılıyor. Konuşacak başka bir şey bulamıyorlar" dedi.

Demokrat Senatör Warner'dan Gizlilik Vurgusu

Öte yandan, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, ABC News kanalına verdiği mülakatta, bu gruptaki bilgilerin "kesinlikle gizli" olduğunu ifade etti. Warner, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer yetkililerin bu durumdan haberdar olması gerektiğini belirterek, yalan söylediklerini öne sürdü.

Warner, bir ordu üyesinin ya da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanının benzer bir durumla karşılaşması halinde “şüphesiz kovulacağını” vurgulayarak, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Gazetecinin Gruba Dahil Olma Olayı

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, önce ABD ulusal güvenlik yetkililerinin bulunduğu Signal grubuna eklendiğini ve ardından ABD Savunma Bakanı Hegseth tarafından Yemen'e yönelik saldırıların detaylarının paylaşıldığını açıkladı. Goldberg, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, ABD yönetimi, Goldberg'ün herhangi bir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştiriyor.

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