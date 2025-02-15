Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı: Esirler Serbest Bırakılmazsa Gazze'nin Akıbeti Belirsiz

Trump, Hamas'ın esirleri 12.00'ye kadar serbest bırakmaması durumunda Gazze'de neler olacağını bilmediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 00:40
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:40
Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı: Esirler Serbest Bırakılmazsa Gazze'nin Akıbeti Belirsiz

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri 12.00'ye kadar serbest bırakmaması halinde "Gazze'ye ne olacağını bilmediğini" açıkladı. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, saat 12.00 itibarıyla gelişmelerin nasıl olacağını kestiremediğini belirtti.

Esirlerin bırakılmasıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Trump, "Bana kalsa çok sert bir tavır takınırdım. İsrail'in ne yapacağını söyleyemem," dedi. Daha sonra, duruma bağlı olarak farklı tavırlar benimseyebileceğini vurguladı.

Trump, "Hamas'ı, esirleri teslim etmek için sözünde durmamakla suçladı" ve durumun tamamen değiştiğini söyledi. Hamas'ın, rehineleri serbest bırakmak istemesinin, öncelikle esirleri vermeyecekleri ifadeleriyle başladığını belirtti.

Hamas'a, esirleri serbest bırakmaları için verilen süreyi cumartesi öğlen 12.00 olarak hatırlatan Trump, tüm rehinelerin elden geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, serbest bırakılan esir kadınların kötü bir muameleye maruz kaldığını ifade etti.

15 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan esir takasının 6. turunda, 3 İsrailli esir karşılığında 369 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Ancak, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takasının "İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi" nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Bu açıklama, esir takasından 5 gün önce yapılmış olup, ara bulucu ülkeler aracılığıyla baskı kurma fırsatı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Trump, Gazze'deki esirlerin cumartesi günü öğleye kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı. Aynı zamanda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eğer İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" yönünde tehditte bulundu.

Hamas ise 13 Şubat'ta ara bulucu ülkelerle, İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma. taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasının devam edeceğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasan Sert'in Eşi Nuray Sert Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
3
Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı
4
Bitlis'te Otomobilin Yakıt Deposunda 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'i Ziyaret Etti
6
Van'da İş Makinesi Devrildi, Operatör Askeri Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
7
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği