Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı: Esirler Serbest Bırakılmazsa Gazze'nin Akıbeti Belirsiz

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri 12.00'ye kadar serbest bırakmaması halinde "Gazze'ye ne olacağını bilmediğini" açıkladı. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, saat 12.00 itibarıyla gelişmelerin nasıl olacağını kestiremediğini belirtti.

Esirlerin bırakılmasıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Trump, "Bana kalsa çok sert bir tavır takınırdım. İsrail'in ne yapacağını söyleyemem," dedi. Daha sonra, duruma bağlı olarak farklı tavırlar benimseyebileceğini vurguladı.

Trump, "Hamas'ı, esirleri teslim etmek için sözünde durmamakla suçladı" ve durumun tamamen değiştiğini söyledi. Hamas'ın, rehineleri serbest bırakmak istemesinin, öncelikle esirleri vermeyecekleri ifadeleriyle başladığını belirtti.

Hamas'a, esirleri serbest bırakmaları için verilen süreyi cumartesi öğlen 12.00 olarak hatırlatan Trump, tüm rehinelerin elden geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, serbest bırakılan esir kadınların kötü bir muameleye maruz kaldığını ifade etti.

15 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan esir takasının 6. turunda, 3 İsrailli esir karşılığında 369 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Ancak, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takasının "İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi" nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Bu açıklama, esir takasından 5 gün önce yapılmış olup, ara bulucu ülkeler aracılığıyla baskı kurma fırsatı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Trump, Gazze'deki esirlerin cumartesi günü öğleye kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı. Aynı zamanda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eğer İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" yönünde tehditte bulundu.

Hamas ise 13 Şubat'ta ara bulucu ülkelerle, İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma. taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasının devam edeceğini duyurdu.