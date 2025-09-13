Trump'tan NATO'ya: Çin'e %50-100 Tarife Çağrısı

Trump, NATO'dan Çin'e yüzde 50-100 tarife uygulayarak Rusya üzerindeki Çin etkisini kırmasını istedi; tarifelerin savaş sonrası kaldırılabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:51
Trump'tan NATO'ya: Çin'e %50-100 Tarife Çağrısı

Trump'tan NATO'ya: Çin'e %50-100 Tarife Çağrısı

Başkan, Truth Social'da paylaştığı mektubunda NATO'yu harekete geçmeye çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelere, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanabilmesi için Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu savunduğu Çin'e %50 ila %100 tarife uygulanmasını önerdi.

Trump, önerisini ABD merkezli Truth Social hesabından paylaştığı mektupta iletti.

Başkan, bu tarifelerin savaş bittikten sonra kaldırılabileceğine işaret etti ve adımı bir müzakere aracı olarak sundu.

Trump, Çin'in Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu savunarak, söz konusu tarifelerin bu kontrolü kıracağını öne sürdü.

Savaş nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Trump, "Eğer NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hemen sona erer. Aksi takdirde ABD'nin vaktini, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz demektir."

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulama ve Rus petrolünü satın almama kararını verdiğinde, ABD'nin de Moskova yönetimine "büyük yaptırımlar" uygulayacağını kaydetti.

Kimi NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol alımının "şok edici" düzeyde olduğunu belirten Trump, bunun "Rusya'ya karşı müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatıyor." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
4
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
5
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
6
Gazze'de Sağlık Bakanlığı: Kan Stokları Kritik Seviyede

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye