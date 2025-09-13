Trump'tan NATO'ya: Çin'e %50-100 Tarife Çağrısı

Başkan, Truth Social'da paylaştığı mektubunda NATO'yu harekete geçmeye çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelere, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanabilmesi için Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu savunduğu Çin'e %50 ila %100 tarife uygulanmasını önerdi.

Trump, önerisini ABD merkezli Truth Social hesabından paylaştığı mektupta iletti.

Başkan, bu tarifelerin savaş bittikten sonra kaldırılabileceğine işaret etti ve adımı bir müzakere aracı olarak sundu.

Trump, Çin'in Rusya üzerinde "güçlü bir kontrole" sahip olduğunu savunarak, söz konusu tarifelerin bu kontrolü kıracağını öne sürdü.

Savaş nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Trump, "Eğer NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hemen sona erer. Aksi takdirde ABD'nin vaktini, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz demektir."

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulama ve Rus petrolünü satın almama kararını verdiğinde, ABD'nin de Moskova yönetimine "büyük yaptırımlar" uygulayacağını kaydetti.

Kimi NATO ülkelerinin Rusya'dan petrol alımının "şok edici" düzeyde olduğunu belirten Trump, bunun "Rusya'ya karşı müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatıyor." ifadesini kullandı.