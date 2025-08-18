DOLAR
Trump'tan 'sahte haber' tepkisi: Putin ile 15 Ağustos görüşmesi ve Avrupalı liderler

Trump, Putin ile 15 Ağustos'taki Alaska görüşmesine dair 'sahte' haberleri eleştirip medyayı ve Senatör Chris Murphy'yi hedef aldı; Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırlamayı övdü.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 08:56
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptığı görüşmeye ilişkin bazı haberleri "sahte" olarak nitelendirerek tepkisini gösterdi.

Trump'ın tepkisi

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda sahte haber yaymakla suçladığı medya kuruluşlarını eleştirdi. Trump, Putin'le 15 Ağustos'taki görüşmede "büyük yenilgi aldığına" dair haberleri reddetti ve şunları yazdı: "Aslında o (Putin), toplantıyı ABD dışında herhangi bir yerde yapmayı çok isterdi ve sahte haber medyası bunu biliyor. Bu, önemli bir tartışma konusuydu. Eğer zirveyi başka bir yerde yapsaydık Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği medya, bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu söylerdi. Bu insanlar hasta."

Senatör Murphy eleştirisi

Trump, Connecticut'ın Demokrat Senatörü Chris Murphy'nin "Putin'in istediği her şeyi aldığına" yönelik sözlerini eleştirdi. Trump, Murphy'ye karşılık olarak "Aslında 'kimse hiçbir şey almadı', henüz çok erken ancak yaklaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca Murphy'nin Putin'in Alaska'ya gelmesinin ona iyi bir imaj kazandırdığı görüşünü eleştirerek "Aslında Başkan Putin için bunu yapmak çok zordu. Bu savaş şimdi sona erebilir ancak Chris Murphy, (Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton ve diğerleri gibi aptal insanlar, bunun gerçekleşmesini daha da zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderlerle görüşme

Trump, sahte haber yaydıklarını öne sürdüğü bazı medya kuruluşlarının, bugün birçok Avrupalı liderin Beyaz Saray'da ağırlanacak olmasını olumsuz yansıtacağını savundu. Bugünü "büyük gün" olarak nitelendiren Trump, Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırlamanın ABD için "büyük bir onur" olduğunu vurguladı ve "Onları ağırlamak, benim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

