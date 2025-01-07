Trump'tan Şaşırtan Açıklama: Kanada ABD'nin 51. Eyâleti Olmalı

Trump'ın Kanada Açıklamaları Gündem Oldu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki görüşlerini bir kez daha dile getirerek dikkatleri üzerine çekti. Florida'daki Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" dedi.

Kanada'nın Ekonomik Durumu

Trump, ABD'nin Kanada'ya muhtaç olmadığını, aksine Kanada'nın ABD'ye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. "Kanada'nın (ABD'ye ait) bir eyalet olması gerekiyor," diyen Trump, ayrıca Kanada'da üretilen araçların %20'sini almasalar, bu ülkenin işlevini yitireceğini iddia etti. "Eğer bunu yapmazsak ne olur?" sorusunu yönelttiğinde, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun olumsuz yanıt verdiğini aktardı.

Askerî Destek ve Ekonomik Denge

Trump, Kanada'nın küçük bir ordusunun olduğuna dikkat çekerek, "Kanada'yı aslında biz koruyoruz. Bize ihtiyacımız olmayan birçok şey satıyorlar. Onların arabalarına ve diğer ürünlerine ihtiyacımız yok," şeklinde konuştu. Ayrıca, Kanada'nın ABD'ye bağlanmasını sağlamak için Amerikan ekonomisinin gücünü ve iki ülke arasındaki ekonomik dengeleri kullanacağını vurguladı.

Meksika Körfezi'ne Yeni İsim

Trump, Kanada'nın yanı sıra Meksika ile de ekonomik ilişkileri revize edeceklerini belirtti. Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğini ifade eden Trump, "Bence güzel ve uygun bir isim," dedi. Biden yönetiminin Meksika'daki Amerikan varlıklarını kullanmadığını belirten Trump, Meksika ile büyük bir ticaret açığı olduğunu ve bu duruma her ne olursa olsun izin verilemeyeceğini savundu.