Trump'tan Venezuela'nın 'müzakere çağrısı' iddiasına yanıt: 'Venezuela’da ne olacağını göreceğiz'

Trump, Maduro'nun müzakere çağrısı iddiasına yanıt vermekten kaçındı; Venezuela, Rusya-Polonya gerilimi ve ABD'nin askeri adımları gündemde.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:49
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun müzakere çağrısı içeren bir mektup gönderdiği yönündeki iddia hakkında doğrudan açıklama yapmaktan kaçındı.

Trump, suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün cenaze törenine katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Söylemek istemiyorum, Venezuela’da ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili soruya, gerginlik tırmanarak devam ederse ABD’nin Polonya’ya yardım edebileceğini söyledi.

Karayipler'deki hareketlilik

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermiş; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordularının Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

