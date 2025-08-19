Trump: 'Ukrayna Asla NATO'nun Parçası Olmayacak' — Zelenskiy'ye Esneklik Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümüne dair açıklamalarında Ukrayna'nın NATO üyeliğinin söz konusu olmayacağını yineledi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den barış için esneklik beklediğini vurguladı.

Toplantı ve Fox News değerlendirmesi

Fox News'e konuşan Trump, Beyaz Saray'da dün Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Trump, Vladimir Putin ve Zelenskiy'ye ilişkin şaşırdığı noktalara dair soruya, 'Belki düşündüğümden daha iyi anlaşmaları olabilir.' yanıtını verdi.

Avrupalı liderlerin ABD'ye saygı duyduğunu, bir yıl öncesine göre durumun değiştiğini belirten Trump, liderlerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak istediklerini kaydetti. Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesine ilişkin olarak ise, 'Önce ikisi bir araya gelsinler. Tam olarak arkadaş sayılmazlar.' dedi.

Putin ile temas ve müzakere olasılığı

Trump, Putin ile dün telefonda görüştüğünü ve 'bir şeyleri başarmaya az kaldığını' ifade ederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasının en zor süreçlerden biri olduğunu savundu. Putin ile Avrupalı liderlerin önünde görüşmediğini, bunun sebebini 'aralarında pek sıcak ilişkiler' olmamasına bağladı.

Putin-Zelenskiy arasında bir temas kurulması için 'bir nevi ayarlama yaptığını' belirten Trump, 'Kararları onlar veriyor. Her şey yolunda giderse, birlikte görüşerek de konuyu kapatacağımızı söyledim ama biliyorsunuz, bu durumda tango yapmak için iki kişi gerekir.' değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, anlaşma yapmamayı seçebileceklerini de sözlerine ekledi.

Güvence, NATO ve güvenlik yaklaşımı

Trump, Ukrayna sınırını savunmak için ABD askerlerinin sahada olmayacağı konusunda güvence verip veremeyeceği sorusuna, 'Benim güvencem var, ben Başkanım. Ben sadece insanların öldürülmesini durdurmaya çalışıyorum.' yanıtını verdi.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinde sorumluluğun büyük kısmını üstleneceğini belirten Trump, 'Onlar (Ukrayna), NATO'nun bir parçası olmayacak.' ifadesini kullandı. Trump, Ukrayna'yı 'Rusya ile Avrupa'nın geri kalanı arasında büyük ve geniş bir tür tampon' olarak nitelendirdi ve 'NATO olamaz, çünkü bu asla olmayacak bir şeydi.' dedi.

Beyaz Saray'daki toplantıda bir liderin 'bir iki ay içinde tekrar buluşma' önerdiğini aktaran Trump, bunun gecikmeye yol açacağı uyarısında bulunarak, 'Bir ya da iki ayda 40 bin kişi daha ölecek, bunu bu gece yapmanız lazım.' dedi ve Putin ile Zelenskiy arasında görüşme ayarlamaya çalıştığını söyledi.

Washington güvenliği ve toplantı katılımcıları

Trump, ilan ettiği 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildiğini ve Washington'ın birkaç gün içinde daha güvenli hale geldiğini vurguladı. Sokaklarda insanların daha rahat gezebildiğini ve ülke sınırlarının daha güvenli olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'daki toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Arka plan

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu. Trump, söz konusu savaş için 'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük kötü durum' nitelendirmesini yaparak, savaş sürecinden 'herkesin usandığını' belirtti.