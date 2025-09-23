Trump ve Mirziyoyev New York'ta Görüştü: ABD-Özbekistan İlişkileri Öne Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu marjında New York'ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü; ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni anlaşmalar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:49
Trump ve Mirziyoyev New York'ta Görüştü

BM Genel Kurulu marjında ikili temas

ABD Başkanı Donald Trump ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, New York'ta bir araya geldi. Görüşme, BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi.

İki lider, ABD-Özbekistan ilişkilerinin gelişmesinin önemine vurgu yaparak, ilişkilerin derinleştirilmesi ve özellikle yeni anlaşmalar yapılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Görüşmede Mirziyoyev, Trump'ı Özbekistan'a davet ederken, Trump daveti değerlendirileceğini ifade etti.

