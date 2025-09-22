Trump ve Musk, Charlie Kirk'in Anma Töreninde Yan Yana Görüntülendi

Trump ve Elon Musk, Arizona Glendale'deki Charlie Kirk anma töreninde aylar sonra kamuoyuna birlikte göründü; ikili el sıkışıp sohbet etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:08
Tören ve görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump ile iş insanı Elon Musk, suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için Arizona’nın Glendale kentinde düzenlenen anma töreninde yan yana oturarak sohbet etti.

Görüntülerde, Musk’ın Trump’ın yanına oturmasının ardından ikilinin el sıkıştığı ve bir süre konuştuğu anlar dikkat çekti. Beyaz Saray, ABD merkezli X platformundan paylaştığı kareye "Charlie için" notunu düşerken, Musk da aynı platformdan Trump ile sohbet ettiği anın fotoğrafını "Charlie için" ifadesiyle paylaştı.

Haziran'dan beri süren gerilim

Bu buluşma, çiftin haziran ayında başlayan geriliminin ardından ilk kez kamuoyu önünde bir araya gelmesi olarak kayda geçti. Daha önce Trump, Musk’ın açıklamalarından duyduğu hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirmişti: "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'la ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim."

Musk ise Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından şu yanıtı vermişti: "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu."

İkili, son dönemde birbirine yönelik eleştirilerde bulunmuş olsa da Glendale’deki anma törenindeki bu birliktelik, her iki ismin kamuoyunda birlikte görüldüğü nadir anlardan biri olarak değerlendiriliyor.

