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Trump ve Sisi Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması konusunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:28
Trump ve Sisi Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

Trump ve Sisi Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Trump'ı arayarak tebrik etmiş, Trump da Sisi'ye dostluğu için teşekkürlerini iletmiştir.

Görüşmede, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasında Mısır'ın üstleneceği rol ele alınmıştır. Sisi, Trump'ın liderliğinin Orta Doğu barışında altın döneme öncülük edeceğinden emin olduğunu vurgulamıştır.

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