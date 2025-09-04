Trump yönetimi Yüksek Mahkeme'ye başvurdu: Tarifeler için hızlı karar talebi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Federal Temyiz Mahkemesinin tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından, söz konusu kararın hızla bozulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvurunun gerekçesi

Yönetim, Yüksek Mahkeme'den, ABD Başkanı'nın federal yasalar uyarınca kapsamlı ithalat vergileri uygulama yetkisine sahip olduğuna dair hızlı bir karar verilmesini talep etti. Dilekçede, Temyiz Mahkemesinin Trump'ın uyguladığı tarifelerin çoğunu olağanüstü hal yetkileri yasasının yasa dışı kullanımı saydığı hükmünün bozulması istendi.

Trump, başvuruyu daha önce duyururken şu ifadeyi kullanmıştı: "Yani gümrük vergilerini kaldırırsanız, üçüncü dünya ülkesi haline gelebiliriz. Bu yüzden hızlı bir karar istiyoruz."

Mahkeme süreçleri ve zaman çizelgesi

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayısta Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı. Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongreye verildiği vurgulanmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etmiş ve temyiz sürecinde kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu. Geçen hafta ise ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı buldu. Ancak mahkeme, kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, olası temyizi göz önünde bulundurarak gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin verdi.

Yönetimin Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuru, bu hukuki tartışmanın önümüzdeki dönemde de süreceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.